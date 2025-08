Come possono rubarti soldi dalla carta di credito senza che tu lo scopra

Roma, 1 agosto 2025 – A metà tra reale e virtuale. Si chiama ‘pickpocketing 2.0’ l’ultima truffa escogitata per rubare piccole somme senza che il proprietario se ne accorga. Dopo la recente scoperta a Sorrento di un Pos pirata nella borsa di una donna con precedenti specifici, è stato rilanciato l’allarme su micro-pagamenti non autorizzati eseguiti attraverso un dispositivo contactless accostato alla carta di credito della vittima con la ‘tecnica dello struscio’. Invece di sfilare il portafogli, rischiando di trovarlo vuoto o di essere scoperto, il malvivente si pone a un paio di centimetri dalla tasca o dalla borsa della vittima e, grazie all’impiego di un terminale di pagamento portatile (di quelli comunemente usati da piccoli commercianti e connesso a un conto presumibilmente intestato a un prestanome), agisce attingendo piccoli importi dalle carte di credito.

Una donna sfiora la tasca della vittima con il Pos pirata (frame video carabinieri Napoli)

Micro furti contactless

Si tratta di micro furti contactless, effettuati tramite la tecnologia Nfc (Near Field Communication), per effettuare pagamenti non autorizzati semplicemente avvicinando il Pos pirata a borse o tasche contenenti carte di credito o debito contactless. Così il Pos contactless, da strumento legale utilizzato dai negozianti per accettare pagamenti rapidi senza l'inserimento del pin entro una soglia stabilita (in genere 50 euro, ma talvolta meno), nelle mani dei truffatori può diventare uno strumento per raggranellare centinaia di euro, a volte migliaia, tramite innumerevoli piccole transazioni non autorizzate. Come successo a Roma, dove un turista è stato derubato di 9.000 euro secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

Il dispositivo può essere preconfigurato per eseguire transazioni minime, inserendo manualmente l'importo e attivando la lettura Nfc. In questo caso, avvicinando il Pos a pochi centimetri da una carta abilitata, il pagamento viene processato come se fosse stato autorizzato dal proprietario. Il passaggio virtuale di denaro avviene in pochi secondi, senza che la vittima se ne renda conto, anche perché spesso per piccoli importi le notifiche della banca vengono disattivate.

Come funziona il furto con il Pos ‘pirata’

Basta un contatto ravvicinato per avviare la transazione. In genere i malviventi scelgono luoghi affollati come stazioni, autobus o mercati, dove è più facile avvicinarsi e sfiorare con il Pos pirata la tasca o la borsa della vittima. All’avvio della transazione il dispositivo contactless emette un suono appena percettibile, spesso mascherato dal rumore circostante. In molti casi la vittima non riceve nemmeno la notifica dell'addebito in tempo reale, talvolta ha anche disattivato gli avvisi della banca per importi minimi.

Come difendersi dal ‘pickpocketing 2.0’

Se le carte di credito o di debito contenute nel portafogli sono schermate il Pos portatile non può attivarsi automaticamente. Stesso discorso nel caso in cui siano presenti più carte di credito o debito insieme, che aumentano il rischio di letture errate o multiple.

E le carte salvate sul wallet dello smartphone?

Infine sono fuori pericolo le carte di credito salvate sul wallet del telefono cellulare perché viene richiesta l'autenticazione prima di avviare la transazione, anche per importi di entità ridotta, attraverso un Pin/password o un'autenticazione biometrica (volto o impronta).

Inoltre nel caso del telefono, i dispositivi comunicano in modo che lo smartphone trasferisca al Pos un token (cioè un codice) che assicura l'anonimato della carta di pagamento dell'utente. Una volta autorizzato l'acquisto, la banca associa il token all'utente e approva o rifiutare la transazione.