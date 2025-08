Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: ora è battaglia per le figlie

Roma, 1 agosto 2025 – Dalle parole ai fatti. Dopo giorni di audio rubati, privacy violata e pettegolezzi piccanti, seguite a quello che viene ormai considerato il gossip dell’estate, Rocío Muñoz Morales, mette nero su bianco le sue richieste. La compagna (ormai ex?) di Raoul Bova vuole l’affido delle due figlie, Luna e Alma, e – secondo quanto scrive oggi Il Corriere della Sera – ha già dato mandato al suo avvocato Antonio Conte di presentare ricorso al Tribunale civile di Roma per l’affido e il mantenimento delle due bambine avute da Bova.

L'attore Raoul Bova e la showgirl Rocio Munoz Morales ai tempi della loro unione

Di più. L’attrice e showgirl spagnola, 37 anni, che attualmente si è rifugiata con le figlie in Puglia (in una località segreta) per sfuggire alla tempesta mediatica scaturita dagli audio imbarazzanti tra il suo compagno e la giovane influencer Martina Ceretti, rilancia e fa sapere nell’ordine che: quello degli “occhi spaccanti” che hanno trafitto il cuore di Bova non sarebbe un caso isolato. In secondo luogo – sempre secondo quanto riporta il Corriere – l’attore avrebbe tenuto altri comportamenti gravi, che metterebbero in cattiva luce il suo ruolo di genitore. Comportamenti che, dopo il clamore mediatico seguito al caso Bova-Ceretti-Monzino e la relativa inchiesta per tentata estorsione, Rocío non intenderebbe più tollerare.

Da ultimo, secondo quanto emerge, la showgirl spagnola non sarebbe disposta nemmeno a passare sopra le illazioni sul suo conto uscite sul web e su alcune riviste, che le avrebbero persino attribuito flirt e nuove fiamme. Tutto mentre in casa Bova Raoul e Rocio da tempo non condividevano lo stesso letto, come aveva raccontato l’attore (“Viviamo da separati in casa per il bene delle bambine”) e come ha confermato l’ex suocera di lui, l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace che, da sua grande accusatrice (al tempo del divorzio dalla figlia Chiara Giordano lo aveva definito ‘un genero degenerato’) è diventata sua grande sostenitrice nella separazione dall’attuale compagna.