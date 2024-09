Influenza settembre 2024, Bassetti: “Venti milioni i contagi attesi”

Roma, 13 settembre 2024 - Influenza 2024: quando arriva e cosa dobbiamo aspettarci? Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, sulla base di quel che già si è visto nell’altra parte del globo, tra Australia, Sud Africa e parte dell’America Latina, spiega al telefono a Quotidiano.net: “Sarà impegnativa. Almeno quanto quella dell’ultimo anno, forse anche peggio”.

“In Australia peggio del 2023”

In Australia, spiega il professore, “l’andamento è stato anche peggiore rispetto al 2023. E stiamo parlando di un paese con alti tassi di vaccinazione. Noi, se ci mettiamo al loro confronto, siamo nella posizione opposta della classifica”.

"In Italia si vaccina meno di 1 su 5”

“Meno di un italiano su 5 – ricorda Bassetti – si vaccina contro l’influenza. Il rapporto diventa di 1 su 2 quando si va avanti negli anni. Ma se questi sono i dati, poi non ci dobbiamo lamentare che a dicembre gli ospedali saltino per aria, che ci sia sovraffollamento, che i pronto soccorso scoppino per le code. Siamo abituati a scaricare sempre le responsabilità sul sistema sanitario. Ma in questo caso la colpa è anche dei cittadini che non si vogliono vaccinare. Anche se possono farlo gratuitamente, in farmacia o dal medico di famiglia”.

Quando arriva l’influenza 2024

Cosa vuol dire che l’influenza 2024 sarà ‘impegnativa’? “Che si prevedono numeri più alti – chiarisce il professore -. L’anno scorso si ammalarono 15 milioni di italiani, quest’anno si potrebbe arrivare a 20 milioni di contagi. Ci rendiamo conto di che cosa significhi, anche dal punto di vista economico?”. La stagione dell’influenza dunque è vicina, per Bassetti “probabile che a metà novembre avremo già i primi casi importanti. Vuol dire che ci dovremno vaccinare tra fine settembre e fine ottobre”.