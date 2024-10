Influenza, la variante australiana fa paura. Le risposte di Massimo Andreoni

Roma, 18 ottobre 2024 - Ci si può ammalare due volte di influenza australiana? "In teoria sì, ma dopo molti mesi. In generale, l'immunità dell'influenza dura da sei mesi a un anno. Anche se è molto immunospecifica, quindi posso ammalarmi di un altro virus influenzale. Ma in forma meno forte". Lo spiega Massimo Andreoni, professore emerito di malattie infettive all'università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali.

Ma l'influenza australiana è già arrivata in Italia? "Sono stati segnalati alcuni casi - fa sapere il professore -. Stiamo aspettando i dati settimanali su diversi isolamenti. Alcune informazioni preliminari sembrerebbero indicare che l'australiana è arrivata. I casi sono sempre concentrati al Nord". Queste informazioni sono raccolte dalla rete di sorveglianza RespiVirNet, "fatta da medici di medicina generale e da laboratori".