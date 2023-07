Incidente di Santo Stefano di Cadore, tra le ipotesi gesto volontario: nessuna frenata o sbandata. Testimone: “Aveva litigato con qualcuno”

Santo Stefano di Cadore, 8 luglio 2023 - L'atroce dubbio dell'investimento volontario è spuntato nelle indagini sull'incidente di Santo Stefano di Cadore, dove una famiglia veneta è stata falciata da una vettura guidata dalla 32enne tedesca Angelika Hutter. Velocità palesemente elevata, nessun segno di sbandata o di frenata, stanno facendo supporre che l'Audi potrebbe essere stata lanciata volontariamente contro Mariagrazia Zuin, 64 anni, suo genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote Mattia di due anni, morto all'ospedale, mentre passeggiavano sul marciapiede, scagliandoli a 30 metri di distanza. Ricoverati ma non gravi la mamma e il nonno.

Un video in mano ai Carabinieri di Belluno, fornito da un'autofficina, conferma quanto rilevato dall'asfalto, nessun cambio di direzione nessuna traccia di frenata dei pneumatici. Silvano Da Rin, il titolare del garage che ha ripreso l'incidente è stato assieme al comandante dei carabinieri ad accorrere sulla la scena dello schianto.

Inoltre, a far credere nella possibilità si sia trattato di un gesto volontario, è spuntato un testimone che ha riferito ai militari di aver visto la donna litigare furiosamente con una persona, salire in macchina e ripartire sgommando in direzione della famigliola di Favaro Veneto (Venezia). Da quindi l’ipotesi di un investimento deliberato, frutto di una rabbia incontrollata nella donna,

La Hutter, 31enne originaria di Deggendorf, un comune della Baviera, già fermata e denunciata qualche giorno fa a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere, sarà sentita del gip di Belluno lunedì. La donna sarà assistita dal legale d'ufficio Giuseppe Triolo. Per lo stesso a Santo Stefano di Cadore è stato proclamato il lutto cittadino, e annullate tutte le feste e sagra locali.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha chiesto che sia fatta luce sulle circostanze dell'incidente: "È una tragedia non solo di una famiglia ma di tutta la comunità: ci stringiamo attorno a quella famiglia letteralmente decimata e dall'altro lato chiediamo che ci sia la verità». Il presidente, a margine dell'inaugurazione del 'Cammino delle Colline del Prosecco in territorio Unesco', ha aggiunto: "Delle notizie che abbiamo alcune sono assolutamente inquietanti e quindi confidiamo nelle magistratura perché sia chiarita la dinamica e si capisca fino in fondo quale sia stata la motivazione, ovvero la responsabilità di questo incidente".