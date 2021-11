Venezia, 8 novembre 2021 - Tragico incidente nel comune di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia: quattro persone sono morte nella notte in un frontale sulla statale 14 Triestina. Si tratta di tre donne e un uomo. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco. L'impatto violentissimo è avvenuto poco dopo l'una all'altezza dello svincolo di Portegrandi: la strada è molto frequentata da giovani che vanno verso Jesolo per trascorrere la serata.

Secondo quanto riportano media locali, a perdere la vita sarebbe sarebbe stata una famiglia di tre persone che viaggiava sulla prima vettura e una quarta persona alla guida della seconda. Dopo lo scontro le due auto sarebbero state tamponate da un terza.

Notizia in aggiornamento

La mappa