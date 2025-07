Emendamento salva-carriera per i titoli di studio non più abilitanti

Il ministero dell’Università ha elaborato una proposta normativa per risolvere la questione dei titoli di studio di educatore nei servizi per l’infanzia, consentendo così a migliaia di laureati di superare una condizione di incertezza a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017 e consentendo così di esercitare la professione per la quale avevano intrapreso gli studi.

La norma sarà presentata come emendamento al decreto legge 90 del 2025, il cosiddetto decreto legge Università. L’intervento risolve il problema della platea di coloro che si sono immatricolati, entro l’anno accademico 2018/2019, nelle classi di laurea L-19 (Scienze dell’Educazione) e LM-85bis (Scienze della Formazione Primaria). Tutela, quindi, quegli studenti che hanno fatto affidamento in un quadro normativo che consentiva l’accesso alla professione e che poi, dopo l’immatricolazione, è stato modificato dal legislatore con il decreto legislativo n. 65/2017.

Questi professionisti, pur avendo scelto il percorso di studi in base agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione, si sono, infatti, ritrovati con qualifiche non più abilitanti per lavorare come educatori nei nidi e nelle sezioni primavera.