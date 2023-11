Incidente a Catania: morta 18enne. Travolta mentre attraversava sulle strisce

Catania, 7 novembre 2023 – Dramma a Catania per un incidente stradale avvenuto ieri sera in viale Andrea Doria. Una ragazza di 18 anni è morta: secondo el prime ricostruzioni sarebbe stata investiva mentre attraversava sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico.

Ferita e immediatamente trasferita in ospedale in codice rosso un’altra persona che stava attraversando insieme alla vittima. In base a quanto riportato dai media locali, la ragazza sarebbe stata investita prima da uno scooter Honda e quindi da una Fiat Punto. Che, secondo alcune testimonianze, sopraggiungeva a velocità sostenuta. Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati portati in ospedale: le loro condizioni non sarebbero critiche, ma sono arrivati al nosocomio in stato di choc. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è subito arrivata la polizia municipale. A quanto si apprende, la salma della 18enne è stata trasportata nella camera morturaria del Policlinico.