Incidente a cavallo, la principessa Anna ricoverata in ospedale

Nuova tegola, in quest’anno di problemi gravi e meno gravi, per la famiglia reale britannica. L’ultimo infortunio è capitato alla principessa Anna - sorella di re Carlo III e secondogenita della defunta regina Elisabetta II, nonché roccia instancabile (alla soglia dei 74 anni) di una dinastia a corto da mesi di forze - ricoverata in ospedale nelle ultime ore a causa di "un incidente domestico". La Bbc ha spiegato che a tradire la sorella del sovrano è stato uno dei suoi amati cavalli: colpendola non si sa se con una testata o una zampata, facendola cadere e procurandogli qualche escoriazione. Nulla di drammatico, a leggere il comunicato di Buckingham Palace che ha reso noto i fatti, precisando come la principessa abbia riportato "contusioni e una commozione cerebrale lievi" in seguito a una disavventura nella sua residenza di campagna Gatcombe Park, nel Gloucestershire. Episodio da cui "la Princess Royal si sta riprendendo bene", ma che la costringerà a restare "in osservazione al Southmead Hospital di Bristol come misura precauzionale".