Nuovo incendio sul Carso, chiuso tratto autostrada A4. Stop ai treni

Gorizia, 6 agosto 2022 - Ancora fiamme sul Carso . Un nuovo incendio è scoppiato intorno alle 12.15 di oggi nella zona di Duino , la stessa bruciata una settimana fa. Sul posto i Vigili del fuoco. Il traffico ferroviario è stato bloccato: la linea Monfalcone-Trieste è ferma dalle 12.30. Ed è caos traffico in una giornata da bollino nero. E' stato chiuso infatti il tratto dell 'autostrada A4 Venezia-Trieste tra Monfalcone e Sistiana (sotto i dettagli) . Il rogo ha lambito la carreggiata. Testimoni sul posto hanno riferito di aver visto fiamme alte alcuni metri. La buona notizia è che dal pomeriggio sono attese piogge .

A4, tratto chiuso

L'incendio sarebbe partito proprio nell'area boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord. Autovie Venete , concessionaria tra l'altro dell'autostrada A4, ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale che sono accorsi immediatamente sul posto. Il personale di Autovie ha fatto defluire i mezzi in sosta dall'area e interdetto l'entrata. Visto l'avanzare del fuoco ai lati dell'autostrada e la scarsa visibilità causata dal fumo Autovie ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) è stato attivato il by pass di Villesse (chiuso tutto il tratto tra Villesse e Sistiana ). Questa decisione è stata assunta per far defluire il traffico alla barriera del Lisert dove si registrano al momento 4 chilometri di coda. Qui i veicoli vengono fatti uscire a Monfalcone Est. Chiuso il casello Redipuglia.

Ferrovia bloccata

Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, dalle ore 12.35 la linea Venezia-Trieste e Trieste-Udine è sospesa nel tratto fra Monfalcone e Bivio d'Aurisina . Il personale degli ultimi treni che sono transitati nella zona ha riferito di fiamme adiacenti la sede ferroviaria. È stato ovviamente chiesto un immediato intervento dei vigili del fuoco. Rfi ha fatto sapere che è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo.

Notizia in aggiornamento