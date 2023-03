Il veterano di guerra e le reliquie A 101 anni dagli Usa per restituirle

di Fabrizio Morviducci CASSINO (Frosinone) Tornano a Montecassino sette antichi reliquiari che mancavano dalla seconda guerra mondiale. Erano spariti dalla distruzione dell’abbazia nel 1944, e da domattina riprenderanno il loro posto. A restituire gli oggetti sacri all’abate, dom Luca Fallica, sarà un veterano della II guerra mondiale di 101 anni, Caster Salemi, che verrà appositamente dagli Stati Uniti. Fu suo fratello, Salvatore a raccogliere i reliquiari come souvenir di guerra in mezzo alle macerie dell’antica abbazia interamente distrutta dalle bombe alleate e da mesi di combattimenti. Ad accompagnare Caster ci saranno il figlio Michael e il nipote Rosario figlio di Salvatore. L’altro figlio di Salvatore, Joseph, docente di lettere classiche, nel gennaio 2023 ha studiato i manufatti traducendo le iscrizioni latine e arrivando all’attribuzione di questi antichi pezzi di arte sacra. I reliquiari erano sicuramente nella disponibilità dell’abbazia benedettina da secoli. Contengono resti ossei o di tessuto della veste degli apostoli San Giovanni e San Luca, San Matteo e Sant’Andrea; dei vescovi sant’Ignazio e San Guglielmo; di Sant’Andrea il Confessore. L’ipotesi è che potessero essere custodite in una cappella abbaziale, saltata durante il bombardamento a tappeto alleato del 15 febbraio ’44. Ed è in questo momento che la storia della famiglia Salemi si...