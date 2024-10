Il Papa pubblica la nuova enciclica:: "Andare al cuore delle persone per contrastare il consumismo"

"Per esprimere l’amore di Gesù si usa spesso il simbolo del cuore. Alcuni si domandano se esso abbia un significato tuttora valido. Ma quando siamo tentati di navigare in superficie, di vivere di corsa senza sapere alla fine perché, di diventare consumisti insaziabili e schiavi degli ingranaggi di un mercato a cui non interessa il senso della nostra esistenza, abbiamo bisogno di recuperare l’importanza del cuore". È il concetto espresso all’inizio di ‘Dilexit nos’ (Ci ha amati), la quarta enciclica di papa Francesco - contando anche la ‘Lumen fideì a quattro mani con Benedetto XVI – pubblicata ieri e dedicata all’"amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo". "In questo mondo liquido è necessario parlare nuovamente del cuore – dice Bergoglio –, mirare lì dove ogni persona, di ogni categoria e condizione, fa la sua sintesi".