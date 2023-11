Il biologo dei ghiacci: "Le specie perdute?. Serve un’arca di Noè: è lo zoo antartico"

Belardetti

Il tempo stringe, il mondo si sta riscaldando e l’Antartide rischia il collasso. Così il biologo Lloyd Peck, scienziato del British Antarctic Survey, che da 30 anni studia la vita tra i ghiacci, ha teorizzato l’exit strategy per salvare le specie a rischio estinzione: una riserva tra i ghiacci, una sorta di arca di Noè antartica.

Potrebbe spiegare il suo concetto di ‘zoo antartico’?

"Le specie dell’Antartide scompariranno per sempre, a meno che non creiamo zoo e ’arche’. Abbiamo già alcuni centri di vita marina molto grandi in tutto il mondo. L’idea qui è quella di costruirne uno per gli ecosistemi antartici, dieci volte più grande di quelli attuali per gli altr habitat. Qualcosa che sarebbe abbastanza grande da consentire agli invertebrati marini di vivere cicli di vita completi, quindi ad esempio da far vivere ricci di mare, stelle marine, vermi e crostacei quasi come in natura. Potremmo avere anche pinguini e foche, ma sarebbe una super sfida. Mi piacerebbe vedere lì almeno un quarto della biodiversità dell’Antartide, 5mila specie. Accanto a questa ’arca’ mi piacerebbe vedere un deposito genetico in cui abbiamo sequenziato il Dna della stragrande maggioranza delle specie nell’oceano Meridionale, per essere in grado di coprire la maggior parte della sua diversità".

Nell’area antartica quante specie rischiano l’estinzione?

"Sono state descritte oltre 8mila specie dell’oceano Meridionale dell’Antartide. Si stima che sui fondali marini dell’Antartide vivano almeno 17mila specie di animali, e probabilmente sono più di 20mila. In Sud America ne sono state descritte oltre 13mila e il totale è probabilmente intorno alle 25mila. In Europa ce ne sono 40-50mila. L’idea che la diversità è enormemente inferiore in Antartide, si rivela falsa per quanto riguarda il mare".

Quanti soldi sarebbero necessari per proteggere questo ecosistema?

"Per farlo bene servirebbero molti miliardi, probabilmente lo stesso esborso necessario a comprare il Manchester United Football Club. Solo una piccola frazione del valore di Tesla o Google, ma sospetto che noi come esseri umani attribuiremmo a queste società un valore superiore alla perdita di forse migliaia di specie".

Anche il turismo trarrebbe beneficio da questa riserva?

"Dovrebbe essere possibile consentire l’accesso in alcune aree, serve però che accordi e strutture come il Trattato sull’Antartide siano rinnovati e sostenuti a livello globale in futuro".

Ma è davvero realistica una riserva antartica?

"Mentre l’Antartide si riscalda, ci saranno ancora aree fredde, specialmente nei grandi argini come i mari di Weddell e Ross. In passato l’Antartide ha visto periodi più caldi e più freddi in cui la biodiversità è stata limitata ad aree più piccole per poi diffondersi nuovamente. In passato i cambiamenti erano molto più lenti, le specie potevano spostarsi o adattarsi più facilmente e quindi sopravvivere. Ora i cambiamenti sono più rapidi di quanto possiamo vedere in passato, tranne quando si sono verificate estinzioni di massa. Quindi sì, dovremmo essere in grado di creare riserve, e questo sta già accadendo".

Quali gli sviluppi futuri per il suo progetto?

"Questa arca consentirebbe di inserire i geni negli embrioni e tra 50 anni dovremmo essere in grado di farlo molto più efficiente. Ci consentirebbe anche di riprogettare le specie se saremo in grado di ottenere nuovamente aree fredde dopo questo riscaldamento. Questo sistema ci aiuterebbe a ricostituire le aree con specie ed ecosistemi perduti".

Quali animali soffrono di più?

"Delle specie che abbiamo esaminato gli invertebrati marini sono i peggiori, e tra questi un gruppo di piccoli vermi che costruiscono tubi bianchi sulle rocce chiamati spirorbidi, stelle fragili, e un gruppo di animali che sembrano vongole, ma si chiamano brachiopodi sono i più sensibile al riscaldamento".

In generale come procede l’adattamento al nuovo clima?

"Tutte le specie hanno mostrato capacità di adattamento inferiori rispetto alle specie provenienti da aree più calde. Alcuni studi hanno dimostrato che diverse specie non possono sopravvivere nemmeno a 1-2°C di riscaldamento nel loro ambiente. Le specie antartiche hanno tempi di generazione molto più lunghi rispetto alle specie di acque più calde e producono meno uova, ma più grandi, ogni volta che si riproducono. Per questo motivo la loro capacità di evolversi e adattarsi geneticamente è molto inferiore che altrove. I presagi non sono buoni".

Quanto tempo resta prima che molte di queste specie scompaiano?

"Dipende dalla velocità con cui cambiano gli ambienti e dalla capacità di risposta degli animali. Alcune aree dell’Antartide, in particolare attorno alla Penisola Antartica, hanno già registrato tassi di riscaldamento tra i più rapidi del mondo. Poiché non ci sono centri umani permanenti in Antartide come altrove, è molto più difficile vedere i cambiamenti. Se una farfalla diventa più rara in Europa, centinaia di persone la cercheranno. Non c’è niente di simile in Antartide. Quindi siamo realmente consapevoli dei cambiamenti solo quando vengono colpite specie iconiche come i pinguini, le foche o le balene. Ci vorranno decenni prima di vedere grandi perdite in alcune regioni dell’Antartide".