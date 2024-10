Greta Thunberg alla ex Gkn incontra gli operai in lotta: "Qui la svolta verde dal basso"

Greta Thunberg a Campi Bisenzio (Firenze), accolta da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento dove sono previsti incontri sulla "reindustrializzazione verde dal basso" , "sulla giustizia climatica e sociale" e ci sarà la prima assemblea dell’azionariato popolare per il progetto della riconversione verde della fabbrica dell’automotive, un piano che ha raggiunto sottoscrizione per 1,3 milioni di euro. Thunberg è in Italia per lo sciopero nazionale per il clima. "Vogliamo reindustrializzare la fabbrica per sottrarla a potenziali logiche speculative e di consumo del suolo possibile – dice Dario Salvetti della rsu ex Gkn – questa è l’idea di un vasto movimento climatico internazionale che con la presenza simbolica, Greta, dichiara che la contrapposizione fra lavoro e ambiente non è mai esistita per quanto ci riguarda".