Roma, 14 luglio 2021 - Italia tentata, ma divisa, sul Green Pass modello Francia. Lega e Fratelli d'Italia già ieri escludevano la possibilità di applicare la linea anti Covid di Macron che ha posto il certificato verde come condizione per accedere a ristoranti, bar, concerti, trasporti e in generale a eventi con molte persone ("Non scherziamo", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in proposito. "Idea raggelante", il commento di Giorgia Meloni). Ma stamattina sulle colonne del Messaggero è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a formalizzare la valutazione in corso nel Governo.

Come scaricare il Green Pass: tutti i modi per richiedere la certificazione verde Covid

Per Sileri bisogna seguire subito l'esempio francese ("È una scelta sicuramente giusta"), applicando "sul serio" il Green pass: niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, parametri da rivedere nel giro di una o due settimane. "Pensiamo alle discoteche - incalza -, se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il Green pass, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi". Perché "il Green pass oggi è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati". E sui parametri. "Dovremo aumentare l'importanza del tasso di riempimento degli ospedali".

Secondo Sileri il metodo Macron andrebbe quindi applicato anche nel nostro Paese. "Dovremmo farlo anche in Italia, non chieda a me perché ancora non siamo partiti, io a Speranza l'ho detto tante volte". Lo stesso sottosegretario ieri sera si mostrava però più cauto sul tema: "Il modello Macron per il Green pass è utile - diceva -, ma noi siamo già più avanti perché abbiamo una situazione epidemiologica migliore".

Indubbiamente il Green pass obbligatorio per accedere a ristoranti e trasporti fa discutere la politica. Se alcuni esponenti del Pd chiedono di "estendere il green pass a tutti i luoghi di socialità", per i deputati M5s in Commissione Affari sociali l'ipotesi è "prematura e pone interrogativi per coloro che devono forzatamente ricorrere al tampone". Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si dice invece "per l' obbligo vaccinale al personale sanitario e scolastico".

Le Regioni sulla linea francese sono andate ieri in ordine sparso. E oggi, sulle colonne del nostro giornale, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia) ha bocciato la misura: "Meglio lavorare sui protocolli e fissare regole chiare e di buon senso", il suo pensiero. Certo è che la svolta Green Pass potrebbe tornare utile per allontanare lo spettro di un ritorno alle zone gialle, scenario che atterrisce i governatori, saliti ieri sulle barricate per ribadire come il rialzo dei contagi non possa essere preso come unico parametro per "giustificare nuove restrizioni".

Nel frattempo Macron, che ha anche isitituito l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, pena lo stop allo stipendio, ieri ha incassato in 24 ore un milione di prenotazioni per il vaccino anti Covid.