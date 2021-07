Roma, 14 luglio 2021 - Si attendono conferme dal nuovo bollettino del ministero della Salute sul trend in crescita dei contagi Covid in Italia. I dati di ieri segnavano 1.534 nuovi casi e 20 morti, ma il tasso di positività si è attestato allo 0,8%. Numeri in aumento che hanno acceso il dibattito sull'opportunità di introdurre il Green pass anche per i ristoranti e i bar, oltre che per per trasporti, teatri ed eventi con molte persone seguendo l'esempio della Francia. "È una scelta sicuramente giusta, dovremmo farlo anche in Italia", ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Ma sia la politica sia le associazioni di categoria sono divise.

Il principale timore delle Regioni resta però un eventuale ritorno alla zona gialla. "Noi non abbiamo parametri da zona gialla. Al momento non avverto il rischio, il parametro è l'ospedalizzazione e noi siamo a zero", rassicura il governatore Luca Zaia all'indomani del boom di casi registrati dal Veneto. Sulla stessa linea anche il presidente della Marche, Francesco Acquaroli: "Nessun rischio imminente al momento. Basta spaventare i turisti". Intanto sono finiti in quarantena, per precauzione, i 70 passeggeri di un volo sbarcati a Pescara da Malta dopo che 9 di loro sono risultati positivi al tampone.

L'Ema e l'Ecdc rilanciano l'allerta sulla variante Delta che "si sta diffondendo rapidamente in Europa e potrebbe seriamente ostacolare gli sforzi per controllare la pandemia. L'evidenza - scrivono nel loro ultimo rapporto - suggerisce che è tra il 40% e il 60% in più di trasmissibilità rispetto alla precedente variante Alpha che e' stata la prima variante importante nell'Ue. Inoltre, la variante Delta può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione". E proprio questa mutazione ha determinato il ritorno del coprifuoco in Spagna, mentre, dall'altro capo del mondo, in Australia, è stato deciso di prorogare il lockdown a Sydney almento fino al 30 luglio al fine di arginare il nuovo focolaio epidemico.

Regioni / Veneto

Sono 261 i contagi da Coronavirus in Veneto oggi. E si registra anche un morto. I nuovi casi sono stati individuati con 27.465 tamponi, il tasso di positività è dello 0,95%. I ricoverati per Covid sono 249, invariato rispetto a ieri. Sono 233 le persone nell'area non critica e 16 in terapia intensiva.

In Lazio sono 208 (+42rispetto a ieri) i nuovi casi rilevati su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+716) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 25mila test. Si registra anche un decesso (-2), mentre i ricoverati sono 128 (-9). Le terapie intensive sono 25 e i guariti 134. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%", spiega l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, aggiungendo che i casi "a Roma città sono a quota 131". Gli attualmente positivi sono 2.228, di cui 121 ricoverati, 25 in terapia intensiva e 2.082 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 337.038 e i morti 8.381, su un totale di 347.647 casi esaminati.

Sono 188 i nuovi casi di Covid 19 in Campai'nia nelle ultime 24 ore. I tamponi molecolari sono 8.849, quelli antigenici 6.843. Due i decessi nelle ultime 48 ore. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 12; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 192.

Tocca quota 135 il dato dei nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna e, dopo settimane, si registra anche un nuovo decesso. I test in più eseguiti sono stati 2.622, mentre risalgono anche i ricoveri, 48 (+6 rispetto al report precedente), fermi a 1 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.632, i guariti in più sono 15. Sul territorio, dei 57.801 casi positivi complessivamente accertati, 15.287 (+70) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.793 (+42) nel Sud Sardegna, 5.204 (+10) a Oristano, 10.975 a Nuoro, 17.528 (+13) a Sassari.

Sono 90 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Covid in Toscana (82 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico), che portano a 245.169 i casi registrati dall'inizio della pandemia. L'età media nuovi positivi odierni è di 31 anni circa. Nelle ultime 24 ore sono 4.897 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.481, +0,9% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 71 (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%), 14 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,7%). Oggi si registrano 4 nuovi decessi (due uomini e due donne). I guariti raggiungono quota 236.792 (96,6% dei casi totali).

Sono 60 i nuovi contagi rilevati nelle Marche su 1.460 tamponi percorso diagnostico screening e 516 tamponi antigenico screening.

Sono 42 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75.237. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Il numero totale di dimessi/guariti è 71.790 (+39 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 935 (+3 rispetto a ieri). Sono 25 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 909 (+6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Le altre regioni

In Umbria si registrano sltri 15 positivi, mentre i guariti sono 12. In Basilicata i nuovi casi sono invece 10.