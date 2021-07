Roma, 13 luglio 2021 - Attesi dati in crescita per il nuovo bollettino del ministero della Salute sul Covid in Italia. I contagi di ieri hanno evidenziato un calo a fronte però di un numero minore di tamponi (come ogni lunedì), mentre il tasso di positività è salito all'1,2%. A destare preoccupazione è sempre la variante Delta. "Noi siamo ancora dentro una pandemia terribile che ci vede combattere con armi efficaci e nuove, ma stiamo ancora dentro questa pandemia. Guai ad abbassare la guardia", ha ricordato il ministro Roberto Speranza intervenendo al W20 Summit parlando di "significativa ripresa" dei casi nel nostro Paese e in Europa.

Intanto in Francia è boom di prenotazioni per il vaccino, dopo che il presidente Emmanuel Macron ha imposto l'obbligo di immunizzazione per il personale sanitario. Oltralpe, inoltre, dal 1° agosto sarà obbligatorio esibire il Grenn Pass anche per entrare al ristorant e o al bar, oltre che per prendere aerei, bus e treni. E nella Ue si riaccende il dibattito sulla necessità di imporre l'obbligo dei vaccini, ma Bruxelles non intende prendere psozione. "Le campagne vaccinali sono competenze nazionali, quindi se siano obbligatorie o meno è una decisione che spetta agli Stati membri", ha detto oggi un portavoce della Commissione europea.

Bollettino Covid del 13 luglio

(pubblicheremo qui, appena disponibili, dati e tabella in Pdf)

Regioni / Veneto

Decisa impennata dei contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, con 254 nuovi positivi al virus SarsCov-2, e un decesso. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 426.743, quello delle vittime a 11.623. Un aumento dei casi sopra quota 250 (ieri il report era +76) non si registrava dalla fine di maggio, e nelle settimane il dato quotidiano era rimasto spesso sotto quota 100. Si muove leggermente anche la situazione clinica, con 233 ricoverati (+5) nei reparti non critici e 16(+1) nelle terapie intensive. "Gli assembramenti danno il loro effetto", ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia. I nuovi positivi, tiene a precisare Zaia, "sono tutti asintomatici". Ma se il numero dovesse crescere in Italia "in modo pauroso - avverte - si rischia di chiudere un paese in quarantena. Direi di osservare un pò di prudenza e solo così ne veniamo fuori". Zaia sottolinea che, per via della variante Delta, "oggi ci si infetta con più velocità, ma si rischia di meno di essere ricoverati in ospedale". Inoltre, dai dati in possesso della Regione, emerge che i casi positivi si registrano fra ragazzi tra i 22 e 23 anni in Veneto; sono ragazzi che si sono spostati per viaggi o hanno frequentato delle feste. Nella fascia di età 15-24 il contagio è in aumento.

Veneto: 85 casi di variante Delta, più colpiti i 20enni

In Toscana sono 245.079 i casi di positività al Coronavirus, 65 in più rispetto a ieri (62 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.719 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.169 tamponi molecolari e 1.680 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 4.000 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.468, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 72 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 61 anni.

Sono 3 i nuovi casi registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore. Altri 12 nella provincia autonoma di Bolzano e 15 in Umbria.