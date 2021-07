Roma, 13 luglio 2021 - Green Pass anche per andare al ristorante e al bar o per prendere il treno? Qui in Italia la decisione della Francia di estendere, dal 1° agosto, la certificazione verde anche ai locali e ai trasporti (dal 21 luglio oltrealpe sarà richiesta anche per entrare nei cinema, nei teatri e in altri luoghi dello svago) divide le Regioni.

"Sono d'accordo con quello che ha fatto la Francia" e "se il governo italiano" metterà in campo gli stessi provvedimenti "saremo pronti a farlo convintamente", dice il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Se non si vuole proporre l'obbligo vaccinale per alcune categorie si agevoli la volontà delle persone dando la possibilità ai vaccinati di fare una vita normale - prosegue -. Chi sceglie di non usufruire di quanto la scienza e la tecnica ha messo a disposizione, ne pagherà le conseguenze in qualità della vita".

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, prima si dice favorevole: "Penso che noi saremo sicuramente favorevoli a una misura di questo genere. A Roma mi sembra che ci sia una riunione con il Garante della Privacy perché pare esistano problematiche di questo genere". Dopo un'oretta rettifica: "In questo momento non ce n'è bisogno, la campagna vaccinale sta andando molto bene. I numeri sono buoni e non siamo assolutamente nelle condizioni di proporre delle misure restrittive, anzi".

Decisamente favorevole il governatore Vincenzo De Luca. "Il Green pass in Campania lo abbiamo fatto 4 mesi fa, anche se abbiamo un Governo nazionale che è molto distratto da questo punto di vista", dice il presidente della Regione, ricordato che la card di avvenuta vaccinazioneviene rilasciata "dopo la seconda dose". "Sia il Governo italiano che quello francese avrebbero potuto seguire l'esempio della Campania e avrebbero risolto i problemi. Noi andremo avanti così, avremo la tessera di vaccinazione che consentirà di viaggiare con tranquillità, di prendere l'aereo e i treni, di andare al cinema, al teatro, nei ristoranti, però dobbiamo completare la vaccinazione".