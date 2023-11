Giulia Cecchettin e la laurea mancata, il professore durante la sessione: “Speriamo di vedere lei e Filippo presto dottori”

Roma, 16 novembre 2023 – Doveva essere il suo giorno. E invece Giulia Cecchettin ha mancato l’appuntamentola sua laurea, obiettivo per cui aveva lavorato duramente in un periodo difficile della sua vita (solo un anno fa la perdita della madre). L’Università di Padova ha riservato oggi un pensiero per la 22enne di Vigonovo (Venezia), scomparsa da sabato insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. L’ha citata nel suo discorso di apertura della sessione di laurea Stefano Tomasin, presidente della Commissione di laurea in Ingegneria biomedica, che avrebbe dovuto valutare il lavoro e il curriculum di studi di Giulia, prima di proclamarla ufficialmente dottoressa. "Un pensiero particolare va a Giulia, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea – ha detto Tomasin –. La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti, nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati, e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea”.

Fino a sabato, tutto si era svolto regolarmente. Giulia Cecchettin aveva inviato alla relatrice la versione finale della sua tesi, per l'ultima lettura e controllo. Lunedì la docente le avrebbe comunicato di caricare il file sul portale di ateneo, così da farlo approvare, cosa che però non è avvenuta. Ed è a quel punto che il nome di Giulia è stato cancellato dalla lista dei laureandi del 16 novembre. Filippo Turetta, compagno di studi dell’ex fidanzata, è iscritto invece al terzo anno di corso: avrebbe dato gran parte degli esami previsti.