Giulia Cecchettin forse ancora viva quando gettata dal dirupo. Il corpo trovato da un cane della Protezione civile

Bracis (Pordenone), 18 novembre 2023 – Forse Giulia Cecchettin era ancora viva quando Filippo Turetta l’ha gettata da una scarpata. E potrebbe essere stato proprio il volo, di circa una cinquantina di metri, a esserle stato fatale. Saranno i rilievi del Ris a stabilire come è morta la ragazza di 22 anni di Vigonovo, che era scomparsa, dopo una cena con l’ex fidanzato, l’11 novembre.

La scoperta

È stato un cane della protezione civile del Friuli-Venezia Giulia a fiutare la presenza di un corpo nel canalone che corre tra Piancavallo e Bracis, in provincia di Pordenone. Il volontario che lo teneva al guinzaglio ha subito allertato carabinieri e vigili del fuoco. Sono bastati pochi minuti per capire che purtroppo quel cadavere era quello di Giulia Cecchettin. Addosso aveva ancora gli stessi vestiti con cui era uscita l’11 novembre per andare a cena con Filippo Turetta.

Il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin

La dinamica

Il puzzle di cosa è successo in quella notte tra sabato e domenica scorsa è ormai quasi completo. Filippo Turetta, dopo aver preso a calci e pestato l’ex fidanzata in un parcheggio di Fossò (nel Veneziano) fino a farle perdere i sensi, l’ha caricata, completamente coperta di sangue, sulla sua Fiat Grande Punto nera. Quale sia stato l'episodio a far scattare la sua furia nessuno ancora lo sa e forse nessuno lo saprà mai. In meno di un’ora il giovane ingegnere di 22 anni è arrivato a Piancavallo e si è diretto verso la strada forestale, pochissimo frequentata anche dai locali, che porta a Bracis. Poco prima di una serie di tornanti, a un’altitudine di circa mille metri sul livello del mare, si è fermato a una curva. Ha gettato il corpo dell’ex fidanzata oltre la piccola protezione e poi si è dileguato. Ha preso la strada che porta a Bracis e si è diretto verso il Cadore, dove il rilevamento automatico delle targhe ha segnalato la presenza della sua auto.

Un’immagine dell’auto scattata a Piancavallo si è rivelata decisiva per ritrovare il corpo della ragazza. La strada che collega la piccola frazione a Bracis, infatti, viene regolarmente chiusa dal 15 novembre al 15 aprile, perché ritenuta troppo pericolosa per essere percorsa d’inverno. Lo scatto ha quindi indirizzato gli inquirenti ad allargare le ricerche e a non chiudere l'area. La zona, tra le altre cose, è molto frequentata dai lupi, ma per fortuna il corpo, che è rimasto sul fondo del canale per sette giorni, non è stato attaccato.

I rilievi

Il cadavere non è stato immediatamente recuperato per consentire al reparto scientifico dei carabinieri di effettuare una serie di rilievi. Anche perché, c’è il dubbio che Giulia Cecchettin potesse essere ancora viva nel momento in cui Filippo Turetta l’ha gettata dalla scarpata. Un interrogativo inquietante a cui potrà dare una risposta definitiva solo l’autopsia. La salma della ragazza, in ogni caso, verrà trasportata all’obitorio in serata.