Giulia Cecchettin morta, la ragazza dal sorriso gentile che sognava la laurea. Gli affetti e la passione per il disegno

Vigonovo, 18 novembre 2023 – A Vigonovo sventolano tre fiocchi rossi annodati al cancello di casa Cecchettin. E’ il giorno del silenzio e del dolore. Elena, la sorella di Giulia, li aveva annodati uno dopo l’altro giovedì scorso. Sarebbe dovuto essere un giorno di festa per la laurea in Ingegneria biomedica all’Università di Padova della sorella. Ma la 22enne purtroppo non si è mai presentata a quella sessione. Scomparsa nel nulla la sera dell’11 novembre a bordo della Fiat Grande Punto nera dell’ex fidanzato 22enne Filippo Turetta. Quel giorno Giulia voleva uscire per comprarsi un paio di scarpe per la festa di laurea e per questo motivo Filippo l’aveva accompagnata al centro commerciale Nave de Vero, a Marghera. L’ultimo messaggio a Elena è proprio sulla scelta del modello alle 22.43 di sabato scorso: poi il silenzio, le ricerche serrate, lo strazio e oggi il ritrovamento del corpo senza vita.

“Una persona buona, che viveva a stretto contatto con i bambini, simpatica”, è questo il ritratto del cugino, Giovanni Passarotto che parla di una famiglia “molto legata”. I suoi profili social la vedono circondata dai suoi affetti: dalla famiglia, una delle ultime foto postate la ritrae abbracciata alla sua mamma, agli amici. La ragazza dal sorriso gentile aveva un sogno nel cassetto: diventare fumettista. Disegnava con il pensiero il suo futuro dopo la laurea. E poi c’è la Giulia autoironica: “Solo me, ‘fingendo’ di non essere così male a disegnare”, scriveva nella sua pagina Instagram dedicata ai suoi disegni.

Dopo un anno difficile per la perdita della madre malata, Giulia aveva tirato fuori la forza di una guerriera e aveva continuato a studiare per portare a termine il suo percorso di studi. Nonostante le avversità. E quel rapporto con Filippo che non andava, tramontato in una rottura lo scorso agosto. I due si erano conosciuti e innamorati tra i banchi dell’università.

Dal cancello di casa Cecchettin, esce papà Gino, lo sguardo piantato a terra. Giulia non avrà la sua festa, la sua vita è stata spezzata, come ogni speranza dei parenti che fino all’ultimo ha creduto di poterla riabbracciare. Il suo corpo è stato restituito alla famiglia dalle acque del lago di Barcis. E’ il giorno del silenzio e del dolore a casa Cecchettin.

