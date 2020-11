Roma, 2 novembre 2020 - "Ciao Core". "Ciao Madrake". "Ciao Maestro" I social sono inonadti da mille e mille saluti a Gigi Proietti, il mattatore del cinema, del teatro e della televisione in Italia morto la scorsa notte nel giorno del suo 80esimo compleanno a seguito di gravi problemi cardiaci. Uomini dello spettacolo, politici, gente comune. A testimonianza di quanto Proietti sia entrato nel cuore degli italiani.

Subito il tweet di Enrico Montesano: "Te po'ssino Mandra', proprio oggi?". Così Montesano ricorda Gigi. I due attori avevano girato insieme il cult "Febbre da cavallo". E Pippo Baudo: "Grande maestro, amico e grandissimo artista".

"Senza parole... Questa volta l`inchino a #gigiproietti lo facciamo tutti noi" scrive Fabio Fazio. Tra i primi il saluto di Alessandro Gassmann che lo aveva diretto nel film Il premio in cui interpretava il figlio ed era un omaggio a suo padre Vittorio, che di Proietti era amico: "Ciao Maestro e amico.

RIP". Sul fronte della politica, Matteo Renzi lo ricorda così: "Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l`ultimo colpo di teatro di un artista straordinario".

"Con la fine terrena di Gigi Proietti, nato e morto il 2 novembre, unico anche in questo, se ne va un pezzo della genialità della cultura italiana, del teatro in particolare. Gigi era davvero un talento immenso, capace di unire, in un sorriso speciale, il nostro Paese" scrive il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. E la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova: "Ti ricorderemo col sorriso. Quel sorriso, semplice ed immediato, spesso sornione, sempre contagioso, che tu stesso non riuscivi a trattenere quando recitavi. Quel sorriso che ci strappavi sempre, con quella comicità da pari a pari che ti rendeva unico. Ciao core". Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini: "Artista genaile e sognatore. Ci mancherà". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Meraviglios simbolo della nostra Italia". Giorgia Meloni: "Il mondo dello spettacolo perde un pilastro". Matteo Salvini: "Ci mancherà il suo sorriso. Addio Gigi".

Il mondo istituzionale. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati: "Impareggiabile cantore della romanità".

Il commissario europeo Paolo Gentiloni: "#GigiProietti se n'è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni. Un maestro per il teatro italiano, un re di Roma". Nel centrodestra Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, twitta una scena di "Febbre da Cavallo" scrivendo: "Mi piace ricordarti così". La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina: "Insegnante generoso". La sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Roma non ti dimenticherà mai".

I vigili del fuoco twittano: "Cia maestro". Il conduttore e giornalista Gabriele Corsi: "Com`è che salutavi sempre? "Ciao Core". Buon viaggio Gigi. Quanto ci mancherai". Rita Pavone: "Non poteva esserci risveglio peggiore. Oggi, nel giorno stesso del suo 80mo compleanno, ci ha lasciato per sempre Gigi Proietti. Ho amato tantissimo il talento ma anche l'umanita' di quest'uomo con cui ho avuto la grande gioia di lavorare. Addio Gigi. Ci mancherai tantissimo". Cesare Cremonini aggiunge: "Ogni donna e uomo dello spettacolo ti deve molto. Oltre il teatro, il tuo regno. Faro per i tantissimi giovani che ti amavano. Alzarsi in piedi e applaudire forte". Non poteva mancare Veronica Pivetti coprotagonista con Proietti hnella fortunata fiction tv Il maresciallo Rocca: "Una gioia e un onore aver fatto un pezzo di strada con te #Proietti #Gigiproietti".

E ancora il cantan te Piero Pelù: "Preciso come solo un fenomeno sa essere". Il regista Enrico Vanzina ha appreso la notizia in taxi: "Sono distrutto. Addio Gigi. Sullo schermo eri quello che perdeva ai cavalli. Oggi, però, a perderti e a perdere siamo tutti noi".