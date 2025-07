Denti di squalo e conchiglie protette: il contrabbando passa (anche) dai bagagli aerei

Catania, 19 luglio 2025 – Ma dai bagagli aerei passa anche il contrabbando di specie protette. “Qualche volta le persone non sono consapevoli di quello che acquistano”, prova a dare una lettura non così pessimistica Francesco Tiralongo, ricercatore dell’Università di Catania e responsabile scientifico del progetto AlienFish, monitoraggio e studio delle specie ittiche aliene e rare nei mari italiani grazie anche alle segnalazioni dei pescatori.

Il ricercatore Francesco Tiralongo

Spiega lo scienziato: “Alla fine questo commercio illegale alimenta una vendita, sia in Italia che all'estero. Molto ricercati, ad esempio, i denti di squalo tigre, è capitato che siano stati sequestrati anche all’aeroporto di Catania. Ricordiamoci che parliamo di specie protette”.

Vale anche per le conchiglie, ad esempio “quelle del genere Ciprea o Erosaria”.

Ma quali sono i danni, dal punto di vista ambientale? “Molto notevoli – chiarisce il ricercatore -. Anche perché le Ciprre, ad esempio, conservano la loro lucentezza esterna finché sono vive. Chi le sottrae, per mantenere quell’effetto usa olii particolari o le espone poco alla luce. Anche i cavallucci marini vengono uccisi e venduti come souvenir, capita purtroppo di trovarli anche in Sicilia”. Per gli squali, poi, “non ci si limita ai denti, sempre per collezionismo e per i musei privati vengono asportate intere mascelle”.

Insomma attorno a queste specie protette “c’è un mondo sotterraneo incredibile”. E c’è un altro fenomeno devastante - che però non passa dal traffico aereo ma per nave e per container –, “riguarda le barriere coralline, ormai vendono anche la roccia tropicale, a chili”.

Un quadro piuttosto desolante. Per fortuna, a illuminarlo arriva la soddisfazione di incontri ravvicinati con creature affascinanti. Il 3 giugno, ricorda Tiralongo, in barca con i pescatori al largo di Marzamemi (Pachino) “abbiamo avvistato uno squalo mako, specie a rischio che però frequenta il nostro mare”. La sequenza video è emozionante, lo squalo addenta il tonno dei pescatori. Quando la preda finisce nella barca, se ne va.