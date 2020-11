Roma, 2 novembre 2020 - Gigi Proietti non ce l'ha fatta. "Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie", è lo stringato annuncio della famiglia.

Le condizioni dell'attore romano, ricoverato in una clinica romana già da 15 giorni per problemi cardiaci, si erano aggravate ieri, tanto che i medici avevano deciso il trasferimento in terapia intensiva.

'Mattatore', 'trasformista', 'affabulatore'. Tutto questo e molto di più era Gigi Proietti, che nella sua sterminata carriera è stato attore di teatro, cinema e tv, cantante, doppiatore, conduttore e infine direttore artistico con l'ultima esperienza alla guida del Globe Theatre Silvano Toti di Roma.

Ben 55 anni dei suoi 80 appena compiuti passati tra palcoscenici, set cinematografici e studi televisivi, Gigi Proietti, al secolo Luigi Proietti, era considerato da molti critici l'erede di Ettore Petrolini.

Nato a Roma il 2 novembre del 1940, dopo la maturità classica si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 'La Sapienza' per interrompere gli studi a soli sei esami dalla laurea.

Proietti aveva già esordito, a soli 14 anni, come comparsa nel film di Vittorio Duse del '55 'Il nostro campione'. Poi interpreta un altro piccolo cameo diretto da Ettore Scola nel '64 in 'Se permettete parliamo di donne'. Nel '66 debutta sul grande e sul piccolo schermo nel ruolo di un maresciallo dei carabinieri, per ironia della sorte trent'anni dopo interpreterà lo stesso personaggio con straordinario successo nella serie tv 'Il maresciallo Rocca'. Il primo ruolo da protagonista al cinema glielo darà Tinto Brass nel '68 nel suo film 'L'urlo'.

Il primo vero successo per Proietti arriva però nel 1970 quando viene improvvisamente chiamato a sostituire Domenico Modugno, che aveva avuto un incidente, nella parte di Ademar nella commedia musicale di Garinei e Giovannini 'Alleluja brava gente'. Nel 1967 sposa un'ex guida turistica svedese, Sagitta Alter, dalla quale ha due figlie: Susanna e Carlotta, anche loro attrici.

Negli anni Settanta calca la scena accanto a Renato Rascel in un musical firmato dai maestri Garinei e Giovannini. Da allora è l'uomo macchina di successi come "Caro Petrolini", "Cyrano", "I sette re di Roma". Indimenticabile la sua interpretazione di Nerone.

Al cinema, nell'ippodromo di "Febbre da cavallo" e de "La Mandrakata" accende, con un altro interprete della comicitò romana, Enrico Montesano, un altro faro sul carattere del Paese, i suoi azzardi, i suoi vizi, frizzi e lazzi. Tutto sull'impronta di Steno e dei Vanzina, veri studiosi dell'antropologia di un paese mai cresciuto fino in fondo.

Proietti fu un mattatore totale, fu attore, cantante, ballerino, regista, barzellettiere, cuoco e cameriere di se stesso, one man show al servizio di un solo padrone, il suo pubblico.

© Riproduzione riservata