Gianni Alemanno, arrestato l’ex ministro ed ex sindaco di Roma: violati gli obblighi sui lavori socialmente utili È stato portato nel carcere di Rebibbia la notte di Capodanno: era stato condannato a un anno e dieci mesi al processo per l’inchiesta ‘Mondo di Mezzo’. L’accusa dei giudici: impegni falsi per non rispettare il programma