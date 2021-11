Milano, 8 novembre 2021 - Clima teso tra vip in tribuna durante Milan-Inter. Un video che circola in rete riprende uno scontro - verbale - tra due tifosi doc a San Siro: il leader della Lega Matteo Salvini e il rapper Ghali. A dividere i due non è però il tifo (sono entrambi supporter rossoneri). In una nota il Carroccio sostiene che sia stato il musicista ad aggredire Salvini. L'ex vicepremier era sugli spalti con il figlio e sulle prime non lo aveva riconosciuto. "Ghali - accusano dal Carroccio - ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell'immigrazione - cercando di filmarsi col cellulare - ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori". "La società rossonera - continua la nota - si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione.

Il video

Nel video (qui sotto) si vede Ghali in piedi, con un passamontagna e piumino neri, rivolgersi con foga alla sua destra, verso Salvini. Il segretario della Lega è seduto con mascherina e agita le braccia. Intervengono gli steward.