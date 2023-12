Il generale Vannacci sotto inchiesta prende un mese di congedo per “motivi familiari”

Roma, 4 dicembre 2023 – Arrivato oggi a Palazzo Esercito per il periodo di affiancamento prima di assumere l'incarico assegnatogli di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, al generale Roberto Vannacci è stato notificato l'avvio dell'inchiesta formale nei suoi confronti, in seguito alla pubblicazione del suo libro 'Il mondo al contrario’. Il generale ha subito preso un mese di licenza “per motivi familiari”. A riferirlo è un’agenzia Ansa.

Il Generale Roberto Vannacci sotto inchiesta per il libro "Il mondo al contrario"

Generale Vannacci che proprio questa mattina aveva rilasciato un’intervista a La Stampa sul femminicidio di Giulia Cecchettin (di cui domani si terranno i funerali). Quello di Giulia Cecchettin “non mi piace chiamarlo femminicidio. Perché chiamare l'omicidio di una donna in modo diverso? Quindi l'assassinio di un tabacchino lo chiameremo commercianticidio? C'è in qualsiasi omicidio una matrice precisa”, ha detto il generale Vannacci.

“Si parla da anni di femminicidi, eppure le donne continuano a venire uccise – aggiunge –. Mi sembra più importante evidenziare che siamo tutti uguali davanti alla violenza”. “Il paradosso – sostiene il generale – è che pensare che la responsabilità di quella che chiamiamo cultura patriarcale sia di uomini forti e prevaricatori: è il contrario. Sono gli uomini deboli a fare del male alle donne. Noi educhiamo uomini deboli, non uomini forti. Quelli che ammazzano le donne sono uomini che non sanno stare da soli, che sono dipendenti da loro e che, quando temono di venire abbandonati, perdono la testa. Altro che maschi patriarcali: sono mollaccioni smidollati che abbiamo prodotto noi. Abolendo le punizioni. Se un ragazzo non studia, lo mandi a lavorare invece di fare ricorso al Tar contro i professori che gli mettono 4».