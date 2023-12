Vannacci diventa capo di stato maggiore delle forze terrestri. Il generale: “Ruolo prestigiosissimo”. La Difesa: non è una promozione

Roma, 3 dicembre 2023 – Il generale Roberto Vannacci assumerà l’incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri/comando operativo esercito. Il nuovo compito partirà domani 4 dicembre, festa di Santa Barbara.

Il generale, reso celebre dal suo libro ‘Il mondo al contrario’, era stato avvicendato dal comando dell’Istituto geografico militare.

“Il nuovo incarico – dichiara il generale -, che ero sicuro ci sarebbe stato, mi è stato attribuito dai vertici delle forze armate a seguito del mio avvicendamento all'Istituto geografico militare. È un ruolo prestigiosissimo che assumo e porterò avanti con la passione di sempre, adeguato alla mia esperienza, non ho mai avuto dubbi sul fatto di non aver commesso mancanze disciplinari o violato codici militari. Anche il ministro Crosetto dopo il nostro incontro si era espresso chiaramente dicendo che avrei avuto un nuovo incarico”.

“Chi fa polemica - aggiunge Vannacci - ha già mostrato di non essere preparato, asserendo delle sue verità non vere. Continuo a fare il soldato, chi ha millantato una mia discesa in politica lo ha detto erroneamente, almeno per il momento, perché ho sempre detto che non mi precludo nulla nel futuro”.

Ma con il passare delle ore il ministero prova a ridimensionare il nuovo incarico. “Non è una promozione", precisano fonti della Difesa, aggiungendo che il ruolo “non comporta relazioni con altre istituzioni”. Vannacci, affermano le fonti della Difesa, “dipenderà dal vice comandante delle Forze operative terrestri/Comando operativo Esercito e non avrà autonomia decisionale diretta. Sarà solo comandante dei propri capi ufficio”.

Il ministro Salvini: “Complimenti e buon lavoro”

“Complimenti e buon lavoro al generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell’Italia e degli italiani”, sono invece le parole di Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn