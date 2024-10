Fonni, auto finisce in una scarpata: morti 4 giovanissimi

Quattro ragazzi di Fonni, nel Nuorese, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale ieri notte sulla provinciale 69 alla periferia del paese. I quattro sono stati sbalzati fuori dall'auto, una Fiat Punto, che è uscita di strada in una curva ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata.

Ancora non si conoscono le cause dell'incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, che è stata impegnata per tutta la notte sul posto insieme ai medici e volontari del 118 e ai carabinieri che hanno avviato le indagini di rito.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie e tra gli amici delle giovani vittime. Le vittime sono Michele Coinu di 20 anni, Marco Innocenti, 18 anni, proprietario della Fiat Punto rossa coinvolta nell'incidente, Michele Soddu ventenne e Lorenzo Figus di 17 anni.

L'auto su cui viaggiavano i quattro giovani è uscita di strada in un tratto particolarmente pericoloso, privo di guard rail, nei pressi della casermetta di Caravai. L'impatto è stato così violento che tutti gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, perdendo purtroppo la vita sul colpo.

I ragazzi erano scomparsi dal pomeriggio, suscitando grande preoccupazione tra amici e familiari che avevano iniziato a cercarli. La tragica scoperta è avvenuta solo successivamente, gettando nello sconforto l'intera comunità.

Per una tragica coincidenza, la famiglia di uno dei ragazzi si trovava in crociera al momento dell'incidente. Informati della terribile notizia, stanno ora cercando disperatamente di fare ritorno a casa il prima possibile.

Questo drammatico evento sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale e la necessità di infrastrutture adeguate, specialmente in tratti di strada potenzialmente pericolosi come quello in cui è avvenuto l'incidente.