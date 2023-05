Incidente a Favara, grave tredicenne investito. Il pirata della strada prima fugge, poi torna indietro

Agrigento, 14 maggio 2023 – Ha travolto un tredicenne che stava attraversando la strada per poi fuggire senza prestare soccorso. È successo poco dopo la mezzanotte a Favara, nell'Agrigentino. Il pirata della strada è poi tornato sul luogo dell'incidente, dove è stato identificato e denunciato. L'adolescente è stato invece ricoverato in gravi condizioni all'ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Agrigento, dove è stato sottoposto a tre interventi chirurgici ed ora è in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe sbucato all'improvviso mentre il ragazzino con alcuni amici stava attraversando via conte Ruggero, presso la Villetta della Pace. Al volante dell'auto un diciottenne del posto, con un tasso alcolemico di poco superiore ai limiti. Spaventato dal capannello di gente, il giovane automobilista ha ingranato la marcia per fuggire, salvo poi tornare sul posto pentito e mettersi a disposizione dei carabinieri già impegnati a ricostruire la dinamica.