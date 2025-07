Auto contromano sulla Torino-Bardonecchia: un morto e tre feriti nello scontro con un altro veicolo

Torino, 31 luglio 2025 – Un altro incidente su un'autostrada piemontese per un'auto che procedeva in contromano. A quattro giorni dallo scontro in A4 tra Novara Est e Marcallo Mesero costato la vita a quattro persone, oggi si registrano un morto e due feriti sull'A32 Torino-Bardonecchia, all'altezza di Borgone di Susa. La vittima è un'anziana di 87 anni che viaggiava come passeggera sulla Fiat Panda che procedeva in senso opposto a quello di marcia. Alla guida c'era il marito 88enne, tra i feriti come il conducente dell'altro veicolo con cui si è scontrato, che procedeva in direzione Francia.

L'autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Borgone e Chianocco, mentre si sta cercando di chiarire la dinamica. Non è ancora chiaro se la macchina che procedeva contromano sia entrata nel verso sbagliato allo svincolo di Chianocco, percorrendo tre chilometri prima dell'incidente in senso contrario, o se l'uomo alla guida abbia accostato e si sia poi rimesso in marcia nel verso sbagliato, magari confuso dalle recinzioni di cantiere che in quel punto costeggiano la carreggiata e la riducono alle sole due corsie.

Sul posto sono intervenute due squadre tra permanenti e volontari, oltre al supporto del nucleo elicotteri.