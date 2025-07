Chi era Martina Oppelli, la scoperta della malattia a 28 anni e la morte in Svizzera

Roma, 31 luglio 2025 – Martina Oppelli è morta stamattina in Svizzera, dov’è stata accompagnata da Claudio Stellari e Matteo D'Angelo di Soccorso Civile (l'associazione che fornisce assistenza alle persone che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero) per porre fine alle proprie sofferenze dopo il ripetuto diniego dei tribunali italiani ad accedere alla morte assistita ai sensi della sentenza 242/2019.

Martina Oppelli, al lavoro con i comandi vocali

La donna, 50enne architetto triestino, scopre di essere affetta da Sclerosi multipla nell’aprile 2002, a soli 28 anni, come si legge sul sito dell’associazione Luca Coscioni che l’ha seguita nel suo percorso. Da quel momento la vita di Martina cambia: inizia la terapia con megadosi di metilprednisolone, lotta come un leone per mantenere una vita dignitosa e continua a lavorare come architetto, pure seduta sulla sedia che diventa le sue gambe e le sue braccia, usando i comandi vocali per dare indicazioni alla macchina che l’aiuta a mantenere un minimo di autosufficienza fisiologica pure nella patologia. Ma a poco a poco, anno dopo anno il suo sorriso si spegne e parallelamente si intensificano gli appelli all’Asl, ai giudici e alla politica per avere accesso al suicidio assistito e una norma giusta che non tolga dignità.

Ho fatto di tutto per vivere, credetemi. Fate una legge che abbia un senso, una legge che tenga conto di ogni dolore possibile. In questi ultimi due anni il mio corpo si è disgregato, io non ho più forza, perfino i comandi vocali non mi capiscono più. Ho anche il catetere vescicale

Dice Martina nel suo ultimo videomessaggio, prima che il suo spirito possa volare via libero da un corpo piegato dal dolore e straziato da anni di sofferenza. Il suo è un appello alla politica ma anche il testamento morale di una donna che ha combattuto una battaglia impari, sempre con il sorriso sulle labbra. Pure quando il dolore e la malattia ne hanno sopraffatto il fisico.