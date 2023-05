Educazione digitale al via Progetto per 2.765 classi

Con l’anno scolastico 20222023 giunge alla quarta edizione di Technology-Digital literacy, promosso da Osservatorio permanente Giovani-Editori (nella foto il presidente Andrea Ceccherini) in collaborazione con Tim. Sono 2.765 le classi italiane che partecipano. L’iniziativa, si ricorda, è nata "dall’esigenza di aggiungere alla media literacy (promossa col progetto Il Quotidiano in classe) e alla financial & economic literacy (con Young Factor) un percorso di technology-digital literacy per accompagnare i giovani al raggiungimento della piena padronanza di sé, con l’obiettivo di aiutare gli studenti delle scuole secondarie superiori a sviluppare anche una cittadinanza digitale, maturare consapevolezza delle conoscenze, acquisire competenze, capire i propri diritti e doveri, ma, soprattutto, conoscere i principali meccanismi di funzionamento della Rete".

Il "progetto si prefigge di realizzare un percorso di cittadinanza digitale su misura per lo studente, per supportarlo nella formazione di queste nuove competenze digitali". L’iniziativa si articola su diversi ambiti: ci sarà la formazione dei docenti, le lezioni in classe agli alunni, grazie all’ausilio degli strumenti informativi, sia cartacei che digitali, messi a disposizione dall’Osservatorio a titolo gratuito e i webinar d’approfondimenti.