Ananda Lewis è morta, l’ex vj di MTV uccisa da un cancro

Roma, 12 giugno 2025 – Ananda Lewis, ex video jockey di MTV e conduttrice televisiva, è morta a 52 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La donna è scomparsa mercoledì mattina a causa di un tumore al seno al quarto stadio, mentre si trovava sotto cure palliative nella sua casa di Los Angeles. Diventata famosa grazie a ‘Teen Summit’ ha poi condotto ‘The Ananda Lewis Show’.

Sua sorella, Lakshmi Emory, ha annunciato la sua morte in un post su Facebook, scrivendo: ‘Ora è libera e tra le braccia del Signore. Che Dio le dia pace”.

Chi era Ananda Lewis

Cresciuta a San Diego, si è laureata alla Howard University nel 1995. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come conduttrice di ‘Teen Summit’, dove discuteva temi che riguardavano gli adolescenti e aveva intervistato, tra gli altri, l’allora first lady, Hillary Clinton.

Nel 1997 ha iniziato la sua avventura ad MTV come VJ, e ha rapidamente guadagnato popolarità conducendo programmi come “Total Request Live” e “Hot Zone” Nel 1999, il New York Times l’ha definita “la regina della generazione hip-hop”. Ha lasciato la rete nel 2001 per condurre un talk show tutto suo, e in seguito ha lavorato come corrispondente per il programma di intrattenimento “The Insider”.

Il racconto della sua malattia

“Ero sotto la doccia una mattina di dicembre 2018 quando ho sentito un nodulo al seno. Poiché era nello stesso punto in cui avevo avuto una mastite, speravo fosse legato a quello. Era un po’ più grande di un pisello, ma decisamente percepibile. Il passo successivo è stato fare una termografia, che usa una telecamera a rilevamento di calore per identificare punti caldi nel corpo. Il cancro tende a manifestarsi con molto calore. Il risultato mostrava chiaramente che c’era qualcosa. Così, a gennaio 2019 ho trovato uno specialista e ho fatto una biopsia. Il medico mi ha chiamato il giorno dopo dicendomi che il materiale era risultato positivo al carcinoma invasivo: era un cancro al seno al terzo stadio”. Lo ha raccontato proprio Amanda nel gennaio di quest’anno nel corso di un’intervista a Essence. “In generale – ha detto ancora -, non sono una persona paurosa. Il mio approccio alla vita è affrontare le cose a testa alta man mano che si presentano. La vita è difficile per tutti non faccio eccezione. Quindi, che senso ha rispondere con paura?".

Lewis ha raccontato che, sebbene i medici le avessero raccomandato una doppia mastectomia, lei aveva scelto di seguire terapie alternative, concentrandosi sulla depurazione del corpo da tossine e stress emotivo. In seguito si è trasferita in Arizona, dove ha combinato trattamenti olistici e convenzionali attraverso approcci come la chemioterapia potenziata dall'insulina. A ottobre 2023, il cancro si era diffuso alla colonna vertebrale, alle anche e ai linfonodi.