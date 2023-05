Drone Usa decolla da Sigonella

ROMA

C’è anche Sigonella, in Sicilia, tra le basi americane utilizzate per il decollo di droni da sorveglianza RQ4 Global Hawk che operano nel Mar Nero. È dall’inizio della guerra che i droni americani partono da lì, dalla base di Larissa, in Grecia e anche dall’aeroporto di Campia Turzii, nella Romania centrale, dove invece operano droni Mq9 Reaper, uno dei quali fu urtato e abbattuto da un Su27 russo lo scorso 14 marzo, mentre incrociava a sud della Crimea.

Il drone decollato dalla base vicino a Catania e poi per ore impegnato nel pattugliamento nel mar Nero centrale aveva la sigla ’Forte 10’: con i gemelli ’Forte11’ e ’Forte 12’ opera da Sigonella. La notizia è stata riportata dai media ucraini grazie ai dati del sito Flightradar 24, è ufficiosamente confermata da fonti militari americane, che sottolineano come il RQ4 non sia armato e non era vietato. Non a caso, si osserva, il ’trasponder’ – l’apparecchiatura che ne consente l’identificazione anche a un sito civile come Flightradar24 – era stata lasciata accesa: perché il volo, in spazio aereo internazionale, non è sottoposto all’autorità di nessuno Stato.

A.Farr.