Crosetto è stato dimesso dall’ospedale: “Grazie agli italiani”

Roma, 15 febbraio 2024 - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi dall'ospedale San Carlo di Nancy di Roma dove era ricoverato per una lieve pericardite. “Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni”, ha affermato il ministro le cui condizioni di salute vengono definite 'buone’.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto (ImagoE)

Il ministro si era già detto sorpreso nei giorni scorsi per la vicinanza e l’affetto ricevuti. "Vorrei ringraziare, con tutto il cuore, tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che mi hanno mandato messaggi privati, via social od in altri modi, per l'amicizia, la vicinanza e l'affetto. Spero di conservalo sempre. Ne sono stato colpito ed onorato", aveva scritto su X.