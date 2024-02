Crosetto ha un malore. Ricoverato d’urgenza per una pericardite. Gli auguri della premier

Paura per Guido Crosetto (foto), ministro della Difesa, che nella notte ha accusato un forte dolore al petto. Temendo un infarto si è alzato e a piedi ha raggiunto l’ospedale San Carlo di Nancy, il pronto soccorso dove lo hanno preso e lo hanno ricoverato d’urgenza.

Dopo i primi accertamenti, il sollievo: una lieve pericardite, non ci sono danni cardiaci. Ulteriori esami faranno luce sulle cause, che verranno effettuati presso il Centro cuore dell’ospedale, struttura specializzata per i controlli e gli interventi cardiovascolari. La pericardite che lo ha colpito è un’infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore. Non si sono registrati versamenti di liquido tra la membrana, cosa che avrebbe richiesto un intervento immediato.

II bollettino del pomeriggio, invece, ha indicato condizioni "in netto miglioramento". Il ministro resterà ricoverato ancora per qualche giorno nell’ospedale, ma "non troppi" assicurano persone a lui vicine, perché "già scalpita per tornare a lavorare. Intanto, Crosetto è stato raggiunto da una valanga di auguri da parte dei colleghi, con la premier Giorgia Meloni in prima fila, che l’ha anche sentito al telefono. "Sta abbastanza bene, siamo ottimisti", ha detto. Crosetto già in passato aveva avuto qualche problema cardiaco, con un ricovero nel 2013 e per questo i sanitari non si sbilanciano sulle dimissioni "imminenti".

Elena G. Polidori