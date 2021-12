Roma, 14 dicembre 2021 - Nuovo bollettino sul Covid in Italia: i contagi oggi cresceranno sicuramente, come succede sempre il martedì quando dopo il weekend torna a salire anche il numero di tamponi effettuati, ma sarà importante vedere di quanto. I primi numeri in arrivo dalle Regioni non sono incoraggianti: in Veneto i nuovi casi di Coronavirus superano quota 4mila e i positivi sono cresciuti in diverse zone. Attenzione anche ai dati del ministero della Salute su ricoveri e terapie intensive: ieri si è registrato un nuovo balzo dei pazienti nei reparti ordinari e, stando ai dati Agenas, le percentuali nazionali di occupazione degli ospedali sono ormai al 12% nei reparti e al 9% nelle rianimazioni.

Intanto l'Oms ha lanciato l'allarme: "Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron", ha detto a El Pais la responsabile tecnica per la pandemia, Maria van Kerkhove. "Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire". Il governo italiano ieri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo e, stando a quanto riferito da Roberto Speranza, "oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo". Si accelera anche sul fronte dei vaccini: ieri sono partite le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini e da domani, 15 dicembre, partirà l'obbligo di vaccino per insegnanti e forze dell'ordine.

Regioni / Veneto

Crescita forte di nuovi casi di Covid in Veneto: sono 4.088 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Aumenta anche il numero di morti, 16 contro i 10 di ieri; il totale delle vittime sale quindi a 12.084 dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 52.020 (+1.435): 997 sono ricoverati nei reparti ordinari (+11), 142 (+6) in terapia intensiva e gli altri 50mila sono in isolamento domiciliare.

In Toscana sono 662 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore dall'analisi di 10.497 tamponi molecolari e 32.696 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,5%. Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 89 anni. Gli attualmente positivi sono 13.295. I ricoverati sono 359 (5 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (3 in meno).

Altre tre persone sono morte per Covid in Alto Adige: il bilancio delle vittime sale così a 1.277 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 473 casi: 90 sono stati rilevati sulla base di 1.347 tamponi molecolari (di cui 295 nuovi test) e 383 sulla base di 18.768 test antigenici. Aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 22 (+1), mentre diminuiscono sensibilmente i pazienti nei normali reparti ospedalieri (86, -11).

L'1,47% dei 27.096 tamponi processati in Puglia ha dato esito positivo. Si tratta di 401 nuovi casi, la gran parte dei quali, 111, residenti in provincia di Lecce. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 6 vittime (6.925 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 5.564 di cui 23 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) e 133 ricoverati in area non critica.

Ancora un picco di nuovi casi di Covid in Umbria: sono 245 i contagi rilevati nell'ultimo giorno, l'68% di 3.423 tamponi molecolari e 11.112 test antigenici. Si registra anche una vittima. Diminuiscono i posti occupati in terapia intensiva, sette, uno in meno, mentre restano 55 i ricoverati totali. I guariti sono 50 e gli attualmente positivi salgono 2.588, 194 in più rispetto a ieri.

Crescono nettamente i contagi in Basilicata: sono 174, l'11% di 1.477 tamponi eseguiti. Solo 3 casi in Molise.