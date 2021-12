Roma, 15 dicembre 2021 - La giornata si è aperta con numeri pesanti. I primi dati in arrivo dalle Regioni evidenziano infatti un ulteriore peggioramento dei contagi Covid in Italia. Nel pomeriggio il Ministero della Salute aggiornerà la situazione con il bollettino nazionale su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Regioni / Veneto

Sono 3.677 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, a fronte di 26.334 tamponi molecolari e di 77.576 tamponi antigenici, mentre si registrano 19 decessi da ieri. Sono 561.882 i casi da inizio pandemia, 12.103 le vittime, mentre i positivi attuali in isolamento sono 53.100. Sul fronte dei ricoveri si registrano 929 (+43) in area non critica, 135 in terapia intensiva (+2).

I nuovi casi giornalieri in Toscana sono 1.036 su 34.737 test di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani. Era dal 29 aprile scorso, ricorda poi su Fb il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che in Toscana non si superava quota mille: allora erano stati 1.052.

Anche oggi l'Alto Adige registra il decesso di un paziente, portando così il numero complessivo delle vittime della pandemia a 1.278. Una settimana fa, l'8 dicembre, è stato l'ultimo giorno senza decessi. L'Azienda sanitaria dell' Alto Adige segnala inoltre 452 nuovi casi (246 tramite 2.463 tamponi pcr e 206 tramite 11561 test antigenici).

In Basilicata 105 contagi, in Molise 36.

