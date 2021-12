Roma, 16 dicembre 2021 - C'è grande attesa per il bollettino Covid di oggi del ministero della Salute, dopo che i dati di ieri hanno segnalato un'ulteriore salita dei contagi, ormai oltre 23mila, e soprattutto un alto numero di morti, sopra i 120 per il secondo giorno consecutivo. Numeri che non si vedevano dalla scorsa primavera. Tra i dati che arriveranno nel tardo pomeriggio attenzione anche ai ricoveri: quelli nei reparti da giorni si confermano in forte rialzo e "sul fronte delle terapie intensive - come spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe - preoccupa l'aumento degli ingressi giornalieri".

Tampone ai vaccinati, Locatelli (Cts): "Ipotesi per i grandi eventi"

Quarantena: quanto dura. Contatto con positivo: cosa fare

Gimbe, il Covid corre: in sette giorni +18% di contagi e morti

Sommario

Tra la stagione invernale, le festività natalizie e la diffusione della variante Omicron siamo in un periodo molto delicato. E, secondo il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, con la nuova mutazione e l'attuale sistema dei colori per le regioni si rischia "di congestionare silenziosamente gli ospedali". "Criteri che - rileva Cartabellotta - lasciano alle Regioni la massima autonomia nell'aumentare la disponibilità di posti letto per ridurre i tassi di occupazione e limitare l'accesso alle cure ai pazienti non Covid". Con i parametri attuali comunque, oltre a Alto Adige, Calabria e Friuli Venezia Giulia, sembrano destinate a trascorrere in zona gialla la settimana di Natale anche Veneto, Trento e Liguria.

Da Milano a Palermo, restrizioni a Natale. Dove salta il Capodanno

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute su contagi, morti e ricoveri e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

Sono 3.383 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in Veneto. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 17 decessi che portano a 12.125 le vittime complessive. Salgono anche i ricoveri: sono 959 in area non critica (+30) e 150 in terapia intensiva (+15). Sono 53.939 invece i positivi in isolamento domiciliare.

Sono 1.222 i nuovi casi di Covid, un numero che non si registrava dall'aprile scorso, rilevati in Toscana a fronte di 12.617 tamponi molecolari e 21.947 tamponi antigenici rapidi. Oggi si registrano 7 decessi: 5 uomini e 2 donne con un'età media di 74,6 anni. Gli attualmente positivi sono 14.400. Tra questi i ricoverati sono 371 (stabili rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (4 in più).

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati individuati 914 nuovi positivi. Nel dettaglio su 8.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 824 contagi, con una percentuale di positività del 9,17%. Sono inoltre 20.369 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 90 casi (0,44%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 7 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 32, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 289.

Altro record di contagi da Coronavirus rilevati in un giorno nelle Marche: 753 casi per un'incidenza su 100mila abitanti che schizza da 226,72 di ieri all'attuale 263,88. I tamponi eseguiti sono stati 7.410 tra cui 4.257 nel percorso di screening diagnostico e 3.153 nel percorso guariti (17,7% positivi), oltre a 1.971 test antigenici.

Oggi in Puglia si registrano 596 nuovi casi di Coronavirus, il 2,4% dei 24.441 test effettuati nelle ultime 24 ore, e due morti. La maggioranza dei contagi è stata individuata nelle province di Bari (183), Foggia (132) e Lecce (111). Sono 6.114 le persone attualmente positive: tra queste 126 sono ricoverate in area non critica (ieri 131) e 27 in terapia intensiva (ieri 24). I nuovi guariti sono 335.

L'Alto Adige registra altri due decessi: sono ormai 1.280 le vittime dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 444 nuovi casi a fronte di 2.470 tamponi molecolari e 15.541 test antigenici. I nuovi guariti sono 339 e il numero di altoatesini in quarantena torna sopra soglia 10 mila (10.012). Per il momento non sono stati aggiornati i dati sui ricoveri.

In Basilicata 128 casi, dieci in Molise.