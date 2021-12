Roma, 15 dicembre 2021 - Il governo ha annunciato nuove regole per l'ingresso in Italia dai Paesi europei. Mentre per i non vaccinati l'ordinanza firmata dal ministro Speranza prevede l'obbligo di quarantena di 5 giorni, ci sono novità anche riguardo ai vaccinati. Ovvero d'ora in avanti per chi arriva nel nostro Paese dalla Ue sarà necessario un tampone. Ma entro quando andrà fatto prima dell'ingresso nel territorio nazionale?

E' qui infatti la differenza sostanziale rispetto a ciò che era previsto finora: per i vaccinati sarà necessario o un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale o un test rapido antigenico nelle 24 ore antecedenti all'ingresso in Italia. La validità del test antigenico è dunque portata a 24 ore dalle 48 al fino ad ora previste.

La stretta dell'Italia ha irritato non poco l'Ue. "Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive" al Green pass "o rendono le condizioni più severe, come nel caso dell'Italia e forse del Portogallo", la stretta "deve essere giustificata sulla base della situazione reale" e la possibile introduzione del tampone negativo per i viaggi dagli altri Paesi Ue "immagino verrà discussa al Consiglio europeo perché queste decisioni individuali degli Stati membri riducono la fiducia delle persone sul fatto che ci siano condizioni uguali ovunque in Europa", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova.