Venezia, 14 dicembre 2021 - Continuano a essere allarmanti i dati Covid in Veneto. Oggi il bollettino regionale segna 4.088 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 52mila persone attualmente positive. Aumenta ancora la pressione sul sistema ospedaliero: sono 17 in più i posti letto occupati, 11 i nuovi ricoveri in area medica e altri 6 nelle terapie intensive. Nei reparti non critici attualmente ci sono 997 pazienti, mentre nelle rianimazioni 142. Impennata dei decessi: sono 16 in più rispetto a ieri. Il governatore Luca Zaia ha già anticipato ieri il passaggio delle regione in zona gialla da lunedì. Un cambio di colore che sembra ormai segnato, in attesa della cabina di regia di venerdì.

L'oro olimpico Maurizio Stecca ricoverato per Covid e intubato

Sul fronte dei vaccini sono 46.869 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, 1.999 sono state le prime dosi, 1.894 i cicli completati e 42.926 le dosi addizionali. Buona performance per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini: ieri, giorno di apertura delle prenotazioni, sono state ben 5.627 le prenotazioni effettuate nel solo pomeriggio.