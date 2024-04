Corruzione elettorale nel Barese: “voti comprati per 50 euro”. Indagata assessora regionale Maurodinoia, ai domiciliari il marito e un sindaco

Bari, 4 aprile 2024 – Compravano i voti dei cittadini per 50 euro. Adesso dovranno rispondere, a vario titolo, di "corruzione elettorale" le dieci persone destinatarie di altrettanti provvedimenti cautelari (un arresto in carcere, 7 ai domiciliari e 2 divieti di dimora) disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Tra loro ci sono anche il sindaco di Triggiano (Bari), Antonio Donatelli, e Sandro Cataldo, marito dell'assessora regionale pugliese ai Trasporti Anita Maurodinoia e referente del movimento politico Sud al centro, entrambi arrestati e posti ai domiciliari. La stessa Maurodinoia è indagata e, nei sui confronti, è stata eseguita una perquisizione.

La presunta compravendita di voti risalirebbe alle elezioni comunali di Triggiano del 2021. L'indagine è stata avviata dopo il ritrovamento, avvenuto il 6 ottobre di quell'anno, di frammenti di fotocopie di documenti d'identità e codici fiscali in un cassonetto per l'immondizia.

Secondo le indagini, un sistema analogo era già stato applicato nel settembre 2020, durante le consultazioni elettorali svolte a Grumo Appula. In quel caso, il risultato da raggiungere sarebbe stata la rielezione di un assessore uscente, oggi finito in carcere. Tra i gravi indizi di colpevolezza raccolti emerge il rinvenimento di due fogli sui quali era riportato un elenco di cittadini-elettori, indicati per cognome, nome, data di nascita, cellulare, e sezione elettorale; agli stessi doveva essere versata la somma di 50 euro, quale corrispettivo per l'avvenuto acquisto del proprio voto. In corrispondenza di più nominativi era stato già trascritto un 'ok' per certificare il pagamento.

Intanto Anita Maurodinoia ha rassegnato le dimissioni da assessore ai Trasporti.