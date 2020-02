Roma, 26 febbraio 2020 - Scuole chiuse per il Coronavirus - l'ultima decisione a Napoli, - ma l'anno scolastico non è a rischio. Lo assicura la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Abbiamo una normativa salda - spiega a Radio 24 - nel senso che al ricorrere di situazioni imprevedibili, è fatta salva la validità dell'anno". Il Testo unico in materia parla "200 giorni di lezione", ma in casi come queste la clausola consente l'eccezione. La Azzolina non esclude la possibilità che "le scuole nella loro autonomia" possano decidere di allungare l'anno scolastico. "Ma non sarà necessario - assicura -, anche perché noi stiamo lavorando con una task force da giorni al ministero dell'Istruzione per garantire ai nostri studenti la didattica a distanza, che rappresenta il futuro". Questa mattina la riunione del ministro "con docenti esperti di tutta Italia", alla presenza di rappresentanti di Rai, Treccani, Microsoft e Google. "C'è una scuola molto avanzata che si sta già muovendo nelle parti del paese dove oggi gli istituti sono chiusi", dice ancora la Azzolina. La task force messa in campo dal ministero "oggi stesso andrà in giro per le regioni" per supportare la formazione a distanza. E proprio sulla didattica a distanza, la ministra punta forte: "Bisogna immaginare che non è necessario un computer a casa, basta un cellulare e oggi quasi tutti i ragazzi lo hanno".

Scuole chiuse, dove sono

Al momento gli studenti sono a casa fino a lunedì in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, lezioni sospese anche in Trentino, Friuli Venezia Giulia e nelle Marche, dove l'ordinanza del governatore Ceriscioli - che ferma gli istituti fino al 4 marzo - è stata impugnata dal governo. L'esecutivo accusa le Marche di essersi sfilate dall'accordo preso nell'incontro di ieri con le Regioni. Ma oggi Ceriscioli insiste: "Il Governo impugna la nostra decisione? Sarà l'occasione per vedere chi ha fatto bene, noi o il governo che si oppone", dice a Radio Capital. E aggiunge: "Io non faccio alcun passo indietro, anzi l'impugnazione sarà utile per tutti, per la salute dei marchigiani e aiuterà il governo a tenere comportamenti più coerenti".

Napoli

Le ultime notizie arrivano dalla Campania, con il sindaco De Magistris che annuncia: scuole chiuse a Napoli fino a sabato per effettuare azioni straordinarie di pulizia. "Non c'è da avere paura o panico - dice De Magistris -. Questa massiccia attività di igienizzazione e sanificazione è un modo per alzare ancora di più la sicurezza e la serenità nel nostro territorio", aggiunge. Per De Magistris "dal momento che Napoli fino ad ora non ha avuto casi è molto importante anche mettere in campo delle azioni di ulteriore prevenzione per la riduzione dl rischio di contagio".

Sicilia

Scuole di ogni ordine e grado chiuse da oggi a lunedì in tutto il territorio metropolitano di Palermo, dopo il caso dei tre turisti di Bergamo risultati positivi al coronavirus. Previsti interventi di disinfezione straordinaria dei locali scolastici, fermi anche gli Enti di formazione professionale che svolgono corsi in obbligo scolastico. Lezioni sospese anche nelle Università di Palermo e Messina per iniziativa degli Atenei. Al momento la Regione non ha predisposto la chiusura delle scuole nelle altre città della Sicilia.