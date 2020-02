Roma, 26 febbraio 2020 - Continua a salire il bilancio del coronavirus in Italia. Le ultime noitizie, gli ultimi bilanci della notte, parlano di 325 contagiati, di cui 11 morti. Sono nove le regioni raggiunte dal virus: 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige. Attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. Situazione di crisi intanto per turismo e agricoltura. La Camera darà oggi l'ok al primo decretolegge coronavirus, poi venerdì ne è atteso un altro in Consiglio dei ministri. Intanto il premier Giuseppe Conte serra le fila e invita alla calma. Ma è scontro con le Marche sulla chiusura delle scuole nella regione.

Coronavirus, misure anti contagio. I paletti per le Regioni

Casi in Spagna e in Brasile, rientrati dall'Italia

Un 24enne di Madrid che aveva viaggiato nel Nord Italia è positivo al coronavirus, primo caso nella capitale e il settimo in Spagna. Primo contagio anche in Brasile: si tratta di un uomo di San Paolo, anche in questo caso rientrava dall'Italia. E aumentano gli stati che chiudono agli arrivi dallo Stivale, l'ultimo è El Salvador. Il Regno Unito impone invece a chi arriva l'auto-isolamento per 14 giorni.

Corea del Sud, la situazione si aggrava

Sono 1.146 i casi di contagio da coronavirus in Corea del Sud, dove le vittime hanno raggiunto quota 12. La dodicesima vittima è un uomo di 73 anni membro di una setta religiosa di Daegu, la città meridionale da dove si è diffusa l'epidemia nel Paese, la settimana scorsa.

Cina, frena l'epidemia

In Cina le misure di contenimento sembrano funzionare: c'è infatti una frenata dell'epidemia. Il Paese ha riportato 52 nuovi decessi, la cifra più bassa in oltre tre settimane, portando il bilancio delle vittime a 2.715. Tutte le nuove morti sono avvenute nell'Hubei, provincia epicentro della malattia, in cui si sono registrate 401 delle 406 nuove infezioni segnalate oggi dalla Commissione nazionale per la salute (Nhc). Il numero di nuovi casi è in diminuzione in Cina, con più province che hanno riportato zero nuove infezioni negli ultimi giorni. Al di fuori dell'epicentro sono stati riportati solo cinque casi, il dato più basso in oltre un mese. Il totale dei contagi nello Stato del Dragone ha raggiunto quota 78.064.