Roma, 14 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo la risalita del tasso di positività di ieri. Intanto, il timore di una terza ondata di Covid spinge il governo a una nuova stretta per le feste, visti anche gli assembramenti per lo shopping di Natale degli ultimi giorni: si va verso "irrigidimento" delle disposizioni, sulla base di quello che è stato definito "modello Merkel". Tra le possibilità, una sorta di zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi, con la chiusura di negozi (ad eccezioni di quelli che vendono beni essenziali), bar e ristoranti. Nel frattempo, prosegue la corsa al vaccino anti- Covid e il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, avverte: "Se dopo un anno, un anno e mezzo, scopriamo che meno del 30-40% della popolazione ha fatto il vaccino, una qualche forma di obbligatorietà secondo me sarà necessaria".

Covid, il bilancio del 14 dicembre

I numeri delle Regioni

Vi sono 2.829 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi da inizio pandemia ammonta a 193.470. Attualmente, i pazienti con tampone positivo al virus sono 92.528. I morti nelle ultime ore sono 26 in più, dato che porta il totale a 4.827. "La situazione sanitaria è sotto controllo. Ma non c'è dubbio, la pressione sulle strutture ospedaliere si fa pesante", ha dichiarato il presidente della Regione Luca Zaia. "La crescita dei ricoveri sta rallentando ma non è una direzione ma solo un timido rallentamento", ha aggiunto.

Zaia oggi contro gli assembramenti. Verso misure restrittive

Puglia

Oggi in Puglia sono stati effettuati 4.878 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 656 casi positivi. Sono 19.638 i pazienti guariti, mentre 52.032 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi Covid in Puglia è di 73.628.

Toscana

In Toscana sono 112.789 i casi di positività al Coronavirus, 445 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 92.117 (81,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza sono 1.725.291, 7.132 in più rispetto a ieri. Sono invece 2.614 i soggetti testati, gli attualmente positivi sono 17.479, mentre i ricoverati 1.403 (4 in più rispetto a ieri), di cui 210 in terapia intensiva (9 in meno). Si registrano anche 42 decessi.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi. I ricoveri in terapia intensiva sono 58, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660. Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta in data 8 dicembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.491. I casi attuali di infezione risultano essere 14.649. I decessi complessivamente ammontano a 1.247. I totalmente guariti sono 24.595, i clinicamente guariti 561 e le persone in isolamento 13.370.

Marche

Cresce ancora l'incidenza percentuale tra nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche e tamponi nel percorso nuove diagnosi effettuati, che oggi passa dal 19% di ieri al 29,8% di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.075 tamponi: 582 nel percorso nuove diagnosi (di cui 56 nello screening con percorso Antigenico) e 493 nel percorso guariti. I positivi sono 174.

Basilicata

Sono 129 i tamponi positivi fra i 1.547 esaminati nel passato fine settimana in Basilicata e solo 114 appartengono a residenti in regione. Negli ultimi due giorni, inoltre, sono guarite 223 persone mentre undici sono morte.

