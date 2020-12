Shopping di Natale, Covid dimenticato: negozi e bar presi d'assalto

Continuano gli assembramenti per lo shopping di Natale in molte città. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, la gente si riversa nelle vie dei centri città, aumentando i rischi di contagio, per gli acquisti dei regali in vista delle festività.

A Napoli, complice la bella giornata di sole e l'avvicinarsi delle festività del Natale, anche oggi le vie dello shopping erano invase da fiumi di cittadini. Pienone anche in centro a Roma. Assediate l'area del Tridente, via del Corso, piazza di Spagna e la zona di via Cola di Rienzo via Ottaviano e via Candia. La penultima domenica prima di Natale non ha risparmiato neanche il centro di Bologna, invaso da 'fiumi' di persone in tarda mattinata. Zona "T" pedonalizzata, e neglozi della zona, presi d'assalto per fare acquisti.

Stesso discorso per Firenze, o per Torino. A Milano l'avvio della zona gialla e il sole hanno visto affollarsi le vie commerciali: corso Buenos Aires, corso Vittorio Emanuele, via Dante, corso Vercelli e le vicine via Marghera e Belfiore. Bene anche in zona viale Montenero, corso XXII Marzo, corso di Porta Romana.