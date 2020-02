Lodi, 21 febbraio 2020 - Nuovo caso di coronavirus in Italia: un uomo italiano di 38 anni è ricoverato all'ospedale di Codogno (Lodi). E' positivo ai test. "Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità", ha spiegato nella notte l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera, precisando che al pronto soccorso dell'ospedale nel lodigiano "le attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotte". E' la quarta persona che risulta attualmente contagiata nel nostro Paese dopo la coppia di cinesi e il 29enne di Reggio Emilia, ricoverati allo Spallanzani di Roma.

Il 38enne si è presentato spontaneamente ieri al pronto soccorso. Secondo le prime informazioni sembra che non sia stato recentemente in Cina ma che abbia avuto contatti con persone rientrate dal Paese asiatico. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti, informando e sottoponendo via via a controlli le persone che sono state in contatto con lui. In mattinata è prevista una conferenza stampa con ulteriori aggiornamenti.

Notizia in aggiornamento

Casi e morti in Cina

Intanto la Cina aggiorna il conto degli infetti, che fa un netto balzo in avanti. Nella giornata di ieri sono stati verificati e registrati altri 889 casi di coronavirus (più del doppio rispetto ai 394 confermati il giorno precedente). Lo ha reso noto la commissione sanitaria nazionale, segnalando che il totale dei contagi in Cina ha raggiunto quota 75.465. Il bilancio dei morti così si è aggravato a 2.236, con i 118 decessi di ieri.

Sale il bilancio anche in Corea del Sud dove il numero dei contagi è aggiornato a 156 dopo i 52 ieri.