Roma, 22 febbraio 2020 - Un morto e decine di contagi. Il coronavirus Covid-19 è tra noi, in Italia. E fa paura. Il focolaio principale in Lombardia, dove si registrano già 16 casi. L'ultimo è stato confermato questa notte: si tratta di un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. Non lontano, quindi, dall'epicentro del focolaio nel Lodigiano. Altri tre casi si registrano in Veneto, compresa la prima vittima, Adriano Trevisan. Dell'ultimo infetto si è avuta notizia questa mattina: è un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Il paziente è transitato dapprima al pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito nella città euganea. Ma potrebbe non essere finita qui: secondo alcune fonti ci sarebbero alcuni test positivi tra i tamponi già effettuati all'interno dell'ospedale di Schiavonia di Padova, dove sono stati ricoverati i primi due casi veneti e dove è deceduto Trevisan.

Adriano Trevisan

La prima vittima del Coronavirus è Adriano Trevisan, un 78enne pensionato di Vò Euganeo. Era ricoverato in ospedale da 15 giorni. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vò.

Lombardia

Resta grave il 38enne dipendente della Unilever di Casalpusterlengo ricoverato a Codogno, il cosiddetto 'paziente 1'. Si tratta di un atleta, "una bestia di 90 chili", come lo definisce il padre. Le sue condizioni restano critiche e non è stato ancora possibile trasferirlo all'ospedale Sacco di Milano. Tra i contagiati anche sua moglie, incinta di 8 mesi, ricoverata in buone condizioni. Il 38enne avrebbe contratto il virus durante una cena di lavoro dal sospetto "paziente zero", un manager di una ditta del Piacentino tornato dalla Cina il 21 gennaio, prima che l'Italia chiudesse (unico Paese in Europa) il traffico aereo diretto con la Repubblica Popolare.

Dopo il caso registrato la notte scorsa, scuole chiuse oggi a Cremona. Il Comune valuta anche lo stop a tutte le manifestazioni sportive. Il contagiato è un residente di Sesto Cremonese: il sindaco della località lombarda ha invitato i propri concittadini a restare in casa.

Diamond Princess: gli italiani arrivati a Pratica di Mare

L'aereo con parte degli italiani a bordo della "Diamond Princess" è arrivato a Pratica di Mare alle 6.37. Lo rende noto il ministero della Difesa, spiegando che i 19 nostri connazionali, "dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola". Complessivamente sono circa mille i passeggeri sani sbarcati. Il tortale delle persone contagiate è di 634. Degli italiani restano ancora a bordo il comandante italiano e alcuni membri dell'equipaggio.