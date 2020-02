Venezia, 21 febbraio 2020 - Primi due casi di Coronavirus in Veneto. Si tratta di due pensionati settantenni di Vò Euganeo, un piccolo paese ai piedi dei Colli Euganei (Padova) che sono risultati positivi ai test. Sono già stati isolati in ospedale e si attende ora il secondo esame che potrebbe confermare la loro positività al Covid-19. "Siamo in attesa dei risultati definitivi dei test", dice il governatore veneto Luca Zaia. "Sono in corso verifiche", ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il sindaco di Vò Euganeo, Giuliano Martini, conferma: "L'ho saputo dal direttore dell'azienda Usl 6 di Padova, Scibetta, mezzora fa - dichiara -. Mi ha comunicato la positività ai test dei miei due concittadini e l'attivazione a Padova dell'Unità di crisi". I due, che hanno in comune la frequentazione di due locali pubblici a Vò Euganeo, vivono entrambi con familiari. Inizialmente ricoverati in isolamento all'ospedale di Schiavonia, vicino ad Este (Padova), sono stati poi trasferiti nel nosocomio di Padova.

Il governatore Zaia si dice pronto ad adottare tutte le misure: "chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attività sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto", afferma. E aggiunge: "Non bisogna diffondere il panico, ma prima regola è l'isolamento". Zaia sottolinea che i due infetti "hanno avuto contatti in loco, non sono andate in Cina". Quindi assicura che la Regione sta lavorando "anche sul fronte dell'eventuale necessità di una struttura dedicata a eventuali contagiati, perché non sappiamo qual è l'entità del contagio".

La notizia giunge a poche ore dall'espolsione di un focolaio del virus cinese nel Lodigiano, in Lombardia. I positivi nell'area sono 14, ai 6 di stamane se ne sono aggiunti altri 8 di cui 5 medici che sono venuti a contatto col 38enne di Codogno, dipendente di Unilever ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo non era stato in Asia, ma potrebbe aver contratto la malattia durante una cena con un collega di Fiorenzuola d'Arda che era rientrato dalla Cina. In totale sono 16 i casi emersi oggi che si sommano ai tre confermati nelle scorse settimane, i due turisti cinesi e il ricercatore originario di Luzzara rientrato da Wuhan. Il numero totale dei contagiati in Italia ammonta quindi a 19.